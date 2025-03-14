'Я сказала, что мне такой человек не нужен': Усик с женой вспомнили переломный момент в браке, когда могли потерять семью

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик с женой – Екатериной Усик – признались, что им пришлось пережить очень сложный период в браке, когда они едва не потеряли семью. По словам избранницы спортсмена, после того, как в 2012 году боксер завоевал золото на Олимпийских играх, у него началась звездная болезнь, поэтому женщина была готова поставить точку в их отношениях.

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О переломном моменте в супружеской жизни пара рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Как отметила Екатерина Усик, первый год после победы на Олимпиаде ее мужа почти не было дома.

"Когда его понесло, я просто объяснила, что мне такой человек рядом не нужен. Мне все равно кто он, чемпион не чемпион. Я уважаю себя больше. Это 2012 год. У нас уже есть Лиза и я беременна Кириллом. Он приезжает с Олимпиады и у него все несется. Первый год его не было дома вообще. Медалисты наши ездили всей командой. А потом он приехал, и сам себе решил, что все хорошо. Это уже был где-то 2013 год и я его за ножки будто опустила с облаков. Я сразу сказала, что мне такой человек рядом не нужен", – поделилась жена боксера.

Супруги признались, что и после переломного момента в их отношениях время от времени возникают конфликты. Как отметил Александр Усик, его любимая довольно эмоциональный и экспрессивный человек, поэтому во время споров он пытается как можно спокойнее объяснить свою точку зрения.

"Криков как таковых у нас нет. Я немного громче говорю, чтобы меня услышали. Поэтому это больше общения, потому что у всех есть усталость, какие-то волнения", – отметил чемпион.

А вот первый шаг к примирению обычно делает Екатерина Усик. По словам женщины, она не умеет долго обижаться, поэтому пытается разрешить конфликт сразу после того, как он разгорелся.

Однако, несмотря на определенные недоразумения в отношениях, супруги Усиков никогда даже не обсуждали развод.

"Саша об этом даже не хочет думать. Не то, что он боится, просто очень меня любит и хочет прожить со мной всю жизнь. Я тоже так хочу. Мы не знаем, как сложится жизнь, но другого мужчину рядом с собой я не представляю совсем", – поделилась Екатерина Усик.

Пара официально узаконила свои отношения 25 сентября 2009 года в Крыму. В 2014-м супруги Усики переехали жить в Киев и построили большую семью. Они воспитывают четырех детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию.

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