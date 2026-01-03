Стало известно, что спасло жизнь Джошуа в смертельном ДТП

Знаменитый супертяж Энтони Джошуа чудом избежал гибели в автокатастрофе в Нигерии, в которой погибли два его близких друга. Жизнь британского боксера спасла случайная пересадка на другое место в автомобиле перед началом поездки.

Трагедия произошла в понедельник во время поездки из Лагоса. Изначально Джошуа сел на переднее пассажирское сиденье, однако перед стартом водитель попросил его поменяться местами из-за плохой видимости в зеркале заднего вида, объяснив это габаритами спортсмена.

В итоге боксер пересел назад за водительским сиденьем, а один из его друзей занял переднее место. Именно эта перестановка, по словам стороны защиты, стала решающей и фактически спасла Джошуа жизнь.

"Мой клиент не признал вину, произошедшее было несчастным случаем. Я знаю, что он утверждает, что у автомобиля отказали тормоза. Мне также известно, что изначально Энтони сидел спереди, но водитель попросил его пересесть, потому что не видел зеркало заднего вида. Энтони согласился и сел позади водителя, а Латиф оказался впереди и затем поменялся с ним местами", — заявил адвокат боксера Олалекан Абиодун, слова которого приводит Daily Express.

В пятницу полиция штата Огун официально подтвердила, что водитель Lexus SUV Аденийи Моболаджи Кайоде, 46 лет, предстал перед магистратским судом Сагаму. Ему предъявлены обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, неосторожном и небрежном управлении автомобилем, отсутствии должной внимательности за рулем, а также вождении без действующих водительских прав. Рассмотрение дела отложено до 20 января.

Погибшие Гами и Айоделе были не только давними друзьями Джошуа, но и входили в его тренировочную команду: один работал тренером по физподготовке, другой — наставником. Сам Джошуа, родившийся в Уотфорде в семье нигерийских родителей, находился в Нигерии на отдыхе после победы над Джейком Полом в Майами 19 декабря. После трагедии боксер получил лишь незначительные травмы, а представители боксерского мира, включая промоутера Эдди Хирна, а также известных чемпионов, публично выразили соболезнования семьям погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, причиной автокатастрофы с участием бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа стало превышение скорости авто, в котором находился боксер.

