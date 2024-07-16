Стало известно, чем сейчас занимается Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) приступит к основной части подготовки к реваншу с Александром Усиком (22-0, 14 КО) в октябре. Сейчас же Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, находится на отдыха за пределами Великобритании.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил промоутер боксера Фрэнк Уоррен. По словам представителя Фьюри, его подопечный абсолютно точно знает, что ему надо делать в ринге для победы над украинцем после фиаско в поединке 18 мая.

"Тайсон сейчас находится в отдыхе. У меня с ним был короткий разговор перед его отъездом. Он чувствует себя хорошо и с нетерпением ожидает декабря. Он вернется к серьезным тренировкам в октябре. Его ожидает очередной большой бой. Он твердо убежден, что знает, что нужно делать для победы в бою. Я уверен, он внесет необходимые изменения и сможет выиграть. Но посмотрим, что произойдет", – сказал Уоррен.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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