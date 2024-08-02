Стали известны причины провала Белодед на Олимпиаде-2024

Непопадание в посев, а также пропуск нескольких турниров накануне Олимпиады стали главными факторами, которые привели к вылету Дарьи Белодед в 1/8 финала Парижа-2024. Из-за травмы подготовка нашей дзюдоистки к Играм была неполноценной, что и привело к провалу.

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Об этом в интервью сайту "Чемпион" заявил главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва. По его словам, Белодед не удалось избежать встречи с сильными соперницами до четвертьфинальной стадии, а сами оппонентки хорошо знали возможности киевлянки.

"Шанс был однозначно. Два фактора, первый – она не была сеяной, потому что пропустила некоторые соревнования и не набрала рейтинг, второй – самый главный, на мой взгляд, из-за травмы она не могла провести полноценный сбор общефизической подготовки, поднять свои функциональные качества на тот уровень, который был необходим. Здесь мы увидели, что она не была в своих лучших кондициях, немного подсела. Это два основных фактора. Очень важно быть в восьмерке сеяных, потому что ты избегаешь в четвертьфинал стычек с сильнейшими", – сказал Дуброва.

Напомним, сама Дарья Белодед была шокирована реакцией украинцев на ее вылет с Олимпийских игр в Париже на столь ранней стадии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко из-за дисквалификации не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр 2024, повторив судьбу Дарье Белодед.

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