'Ничего не можем сделать': тренер сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Белодед на Олимпиаде-2024

Тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва назвал преждевременным третье предупреждение ("шидо") Дарье Белодед в поединке 1/8 финала Олимпийских игр в Париже. По мнению специалиста, судьи слишком жестко отнеслись к нашей соотечественницы, вынеся ей желтую карточку, которая привела к дисквалификации спортсменки.

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Об этом Дуброва заявил в комментарии "Суспильному Спорт". Наставник "сине-желтых" отметил, что противостояние Белодед и Харуки Фунакубо из Японии проходило в равной борьбе, а его подопечная действительно вела себя несколько пассивно, но явно не заслуживала наказания.

"Схватка была достаточно ровной. Нельзя сказать, что Даша была хуже, но уже в дополнительное время японка была активнее. На мой взгляд, третье "шидо" было преждевременным, нужно было дать бороться, потому что преимущество одной из соперниц было более весомым. Но судьи так решили, мы ничего не можем сделать. Она еще сидела долго, не вставала быстро, и зрительно, видимо, это дало повод судьям наказать ее. Но, на мой взгляд, схватка была ровной. Как отреагировала Даша? Все, видимо, видели: расплакалась, разрыдалась. Нормальная реакция", – сказал Дуброва.

Напомним, что в стартовом поединке Игр в Париже Белодед победила, уничтожив соперницу всего за шесть секунд.

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