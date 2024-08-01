Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 20-летняя получила три желтые карточки и автоматическую дисквалификацию в поединке против итальянки Алис Беланди в весовой категории до 78 килограмм, повторив судьбу Дарьи Белодед.

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Для уроженки Покрова это дебютные ОИ в карьере, а Беланди считается одной из фавориток дивизиона. Неудивительно, что наша соотечественница действовала очень осторожно, стараясь минимизировать риски попасть под неожиданную атаку от более опытной соперницы.

Уже на 23-й секунде предупреждение за уклонение от борьбы получили обе соперницы. А вот затем рефери наказывал исключительно Литвиненко. В итоге за 34 секунды до конца основного времени дуэли украинке было сделано третье замечание ("шидо"), что принесло итальянке победу из-за дисквалификации Елизаветы.

Теперь наша дзюдоистка поборется в утешительных поединках за право выйти на ковер в бронзовом финале.

Как сообщал OBOZ.UA, Дарья Белодед впервые прокомментировала вылет с Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвав шокирующей реакцию украинцев.

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