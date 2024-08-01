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Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
6,5 т.
Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 20-летняя получила три желтые карточки и автоматическую дисквалификацию в поединке против итальянки Алис Беланди в весовой категории до 78 килограмм, повторив судьбу Дарьи Белодед.

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Для уроженки Покрова это дебютные ОИ в карьере, а Беланди считается одной из фавориток дивизиона. Неудивительно, что наша соотечественница действовала очень осторожно, стараясь минимизировать риски попасть под неожиданную атаку от более опытной соперницы.

Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024
Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Уже на 23-й секунде предупреждение за уклонение от борьбы получили обе соперницы. А вот затем рефери наказывал исключительно Литвиненко. В итоге за 34 секунды до конца основного времени дуэли украинке было сделано третье замечание ("шидо"), что принесло итальянке победу из-за дисквалификации Елизаветы.

Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024
Еще одна украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Теперь наша дзюдоистка поборется в утешительных поединках за право выйти на ковер в бронзовом финале.

Как сообщал OBOZ.UA, Дарья Белодед впервые прокомментировала вылет с Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвав шокирующей реакцию украинцев.

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