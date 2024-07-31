'Боль': Белодед впервые прокомментировала дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед назвала катастрофой результаты своего выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Двукратная чемпионка мира, которая вылетела уже на стадии 1/8 финала, получив дисквалификацию во время поединка, отметила, что в столице Франции была разрушена ее мечта о "золоте".

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Об этом Белодед написала на своей странице в социальной сети Instagram. 23-летняя киевлянка также добавила, что была невероятно поражена шквалом сообщений в свою поддержку, которые она получила в личных сообщениях и комментариях. Она поблагодарила украинцев за такую реакцию.

"Боль, разочарование, несбывшаяся мечта… Я безгранично благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в моменты отчаяния. Вы – невероятные! Вы придаете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо", – написала Белодед.

Напомним, украинка проиграла в поединке с Харукой Фунакубо из Японии, получив три предупреждения, которые означают автоматическую дисквалификацию. После поражения Белодед не смогла сдержать эмоций – она обхватила голову руками и расплакалась. При этом в стартовом поединке Игр в Париже дзюдоистка победила, уничтожив соперницу всего за шесть секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва категорично прокомментировал вылет Дарьи Белодед с Олимпиады-2024.

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