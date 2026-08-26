World Athletics отказалась ставить Магучих на первое место в топ-100 лучших прыгуний в высоту. Где в рейтинге украинка

Мировая федерация легкой атлетики (World Athletics) обновила мировой рейтинг в женских прыжках в высоту, по итогам которого Ярослава Магучих уступает лидерство австралийке Николе Олислагерс. Украинка занимает второе место, отставая от первой позиции всего на пять очков.

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В обновленном списке Олислагерс возглавляет рейтинг с результатом 1378 очков. В активе Магучих 1375 баллов, что позволяет ей удерживать вторую строчку.

Третье место занимает еще одна представительница Украины Юлия Левченко, набравшая 1334 очка. Таким образом, сразу две украинские спортсменки входят в тройку сильнейших прыгуний мира.

В топ-10 также вернулась Ирина Геращенко. После пропуска прошлого сезона из-за беременности украинка возобновила выступления в начале 2026 года и за это время провела 11 стартов, девять раз поднимаясь на пьедестал. Последнее обновление рейтинга позволило ей подняться с 11-й на седьмую позицию после завоевания "серебра" 13-го этапа Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

Топ-10 мирового рейтинга в женских прыжках в высоту:

Никола Олислагерс (Австралия) — 1378 очков Ярослава Магучих (Украина) — 1375 Юлия Левченко (Украина) — 1334 Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1314 Ангелина Топич (Сербия) — 1313 Мария Жодзик (Польша) — 1312 Ирина Геращенко (Украина) — 1255 Мария Вукович (Черногория) — 1251 Кристина Гонзель (Германия) — 1244 Ламара Дистин (Ямайка) — 1244

В последний раз сразу три украинские прыгуньи в высоту находились в первой десятке мирового рейтинга в сентябре 2025 года. Тогда Магучих была второй, Геращенко занимала седьмое место, а Левченко располагалась на девятой строчке.

Мировой рейтинг имеет ключевое значение для отбора на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в 2027 году. На данный момент Магучих и Олислагерс уже гарантировали себе участие как олимпийская и действующая чемпионка мира соответственно.

Всего на турнир квалифицируются восемь спортсменок. Перед решающим обновлением рейтинга все три украинки находятся в проходной зоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Ярослава выиграла третье подряд "золото" чемпионата Европы, став лучшей в Бирмингеме с результатом 1,97 м и сравнявшись с достижением по количеству последовательных побед на европейских первенствах.

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