Стала известна судьба вратаря сборной Украины в 'Реале' после провала на Евро-2024

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не продлевает контракт с мадридским "Реалом", пишет авторитетное испанское издание Marca. Контракт королевского клуба с 25-летним уроженцем Краснограда действует до лета 2025 года.

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По информации прессы, руководство "сливочных" ожидает, что Лунин отработает действующее соглашение до конца. Дальше для нашего соотечественника существуют два варианта развития событий: продление соглашения либо переход в другую команду.

Ранее портал El Gol Digital сообщил, что Андрей якобы окончательно решил покинуть мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Футболист не согласился продлить контракт с "королевским клубом" до 2029 года из-за сомнений в том, что он будет получать больше игрового времени в новом сезоне.

Журналисты отмечают, что у Лунина холодные отношения с Анчелотти. Украинец уверен, что своей игрой в минувшем сезоне доказал свое право бороться за пост №1, однако итальянец все равно будет делать ставку на Куртуа.

14 июня стало известно, что "Реал" начал подготовку к вероятному уходу из клуба голкипера сборной Украины.

Перед выступлением на Евро-2024 украинца в своих рядах хотели видеть итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", который был готов заплатить за Андрея 40 миллионов евро. А последним, кто проявил интерес к нему стал лондонский "Арсенал".

Лунин на ЧЕ-2024 был признан худшим игроком украинской национальной команды (оценка 3,80 от Who Scored и 4,90 – от SofaScore). Именно его две результативные ошибки привели к голам от Румынии, после чего Ребров усадил футболиста на скамейку запасных.

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