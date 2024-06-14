Вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин окончательно решил покинуть мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Наш футболист не согласился продлить контракт с "королевским клубом" до 2029 года из-за сомнений в том, что он будет получать больше игрового времени в новом сезоне.

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Об этом информирует портал El Gol Digital. По его данным, Андрей уже проинформировал своих близких и агента Хорхе Мендеша о намерении сменить команду. Лунина расстроила ситуация с финалом Лиги чемпионов, на который тренер Карло Анчелотти выставил бельгийца Тибо Куртуа, хотят тот пропустил до того девять месяцев из-за травмы.

Журналисты отмечают, что у Лунина холодные отношения с Анчелотти. Украинец уверен, что своей игрой в минувшем сезоне доказал свое право бороться за пост №1, однако итальянец все равно будет делать ставку на Куртуа.

Наш вратарь сейчас сосредоточен на чемпионате Европы в Германии. Успешная игра на первенстве позволит вратарю сборной Украины получить новые выгодные предложения.

До этого в своих рядах украинца хотели видеть итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", который был готов заплатить за Андрея 40 миллионов евро. А последним, кто проявил интерес к Андрею, стал лондонский "Арсенал".

Всего украинский вратарь в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" определился с вратарем, который заменит Андрея Лунин в случае его трансфера.

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