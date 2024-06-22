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Лунин сделал откровенное признание, после того, как Ребров не поставил его на матч со Словакией

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
Лунин сделал откровенное признание, после того, как Ребров не поставил его на матч со Словакией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин дал откровенное интервью испанской газете Marca, где высказался о своем неучастии в поединке 2-го тура Евро-2024. Вратарь мадридского "Реала" в первой игре с Румынией пропустил 3 мяча, после чего главный тренер Сергей Ребров оставил его в запасе.

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Лунин признался, что не общался на эту тему с Сергеем Станиславовичем, но полностью осознает часть своей вины в поражении.

"Я полностью понимаю, это моя вина, но мы здесь команда, коллектив,то не мое личное д эело. Самое важное – общий результат. Верю ли, что сыграю в следующем матче? Я продолжаю работать, я готов, как всегда. Если мне предстоит играть, я готов. Объяснил ли мне тренер что-нибудь? На данный момент нет. В этом не было необходимости", – отметил Ребров.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3. Комментируя результат Лунин признался, что после столь неудачных поединков очень тяжело возвращаться.

В свою очередь легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо пришел в ужас от поражения Украины от Румынии, раскритиковав действия Лунина.

Лунин сделал откровенное признание, после того, как Ребров не поставил его на матч со Словакией

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

Перед третьим туром Украина имеет три очка и сохраняет отличные шансы на выход в плей-офф.

Лунин сделал откровенное признание, после того, как Ребров не поставил его на матч со Словакией

В третьем туре подопечные Реброва сразятся 26 июня с командой Бельгии. Уже известно название телеканалов, которые покажут эту встречу.

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