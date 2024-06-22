Лунин сделал откровенное признание, после того, как Ребров не поставил его на матч со Словакией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин дал откровенное интервью испанской газете Marca, где высказался о своем неучастии в поединке 2-го тура Евро-2024. Вратарь мадридского "Реала" в первой игре с Румынией пропустил 3 мяча, после чего главный тренер Сергей Ребров оставил его в запасе.

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Лунин признался, что не общался на эту тему с Сергеем Станиславовичем, но полностью осознает часть своей вины в поражении.

"Я полностью понимаю, это моя вина, но мы здесь команда, коллектив,то не мое личное д эело. Самое важное – общий результат. Верю ли, что сыграю в следующем матче? Я продолжаю работать, я готов, как всегда. Если мне предстоит играть, я готов. Объяснил ли мне тренер что-нибудь? На данный момент нет. В этом не было необходимости", – отметил Ребров.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3. Комментируя результат Лунин признался, что после столь неудачных поединков очень тяжело возвращаться.

В свою очередь легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо пришел в ужас от поражения Украины от Румынии, раскритиковав действия Лунина.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

Перед третьим туром Украина имеет три очка и сохраняет отличные шансы на выход в плей-офф.

В третьем туре подопечные Реброва сразятся 26 июня с командой Бельгии. Уже известно название телеканалов, которые покажут эту встречу.

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