Знаменитая украинская спортсменка-красавица вышла замуж. Фото

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая выступает в секторе для прыжков в высоту, вышла замуж за бегуна Юрия Кищенко. Пара находилась в отношениях более семи лет и сейчас решила узаконить их бракосочетанием.

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Соответствующие видео и фото были на странице в социальной сети Instagram еще одной прыгуньи в высоту Ирины Геращенко. Церемония, на которой Левченко была в белом платье и белых кроссовках, состоялась в Киеве.

Юрий Кищенко является многократным чемпионом Украины в беге на средние дистанция. Коронка одессита – дистанция в 1500 метров.

Левченко считается одной из красивейших спортсменок страны. 26-летняя уроженка Бахмута выигрывала Юношеские Олимпийские игры-2014, а также брала "серебро" чемпионата мира-2017. На Играх в Токио-2020 Юлия заняла восьмое место.

Теперь спортсменка ждет старта на третьей для себя Олимпиаде. В Париже в секторе для прыжков в высоту она выступит вместе с той же Геращенко и рекордсменкой планеты Ярославой Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих установила исторический рекорд в прыжках в высоту, побив достижение, которое держалось с 1987 года.

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