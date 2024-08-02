'Это еще не самое плохое': украинская спортсменка-красавица прокомментировала быстрый вылет из Олимпиады-2024

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко призналась, что была совершенно не готова к квалификации Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. По словам нашей соотечественницы, она лишь обрадовалась тому, что удалось избежать травмы, что стало причиной неудачи многих спортсменок.

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Об этом Левченко заявила в комментарии журналистам после вылета с Игр в столице Франции, передает корреспондент OBOZ.UA. 26-летняя уроженка Бахмута подчеркнула, что олимпийский турнир – особые соревнования, к которым спортсмены подходят с максимальным напряжением. Именно это и приводит к повреждениям и травмам.

"Конечно, легче выходить, когда ты чувствуешь, что готов на 100%, у меня сегодня по ощущениям, наверное, был только один процент. Глядя на сегодняшнюю квалификацию, я понимаю, что плохой результат – это еще не самое плохое, что может случиться. Сегодня была какая-то настоящая битва и очень много девушек выбыли из соревнований, потому что травмировалось. Поэтому хочу поблагодарить тренера, что хоть здесь со мной было все нормально. Почему много травмировалось? Думаю, это просто Олимпиада. Все пытаются выступить на максимуме своих возможностей, а максимум своих возможностей – это всегда напряжение в теле", – сказала Левченко.

Для Юлии это были третьи Олимпийские игры в карьере. В Рио-2016 Левченко заняла 19 место, а в Токио-2020 украинка пробилась в финал, в котором финишировала 8-й. Накануне поездки в Париж спортсменка вышла замуж.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в блестящем стиле выиграла квалификацию Олимпийских игр-2024.

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