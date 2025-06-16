Стал лишним: испанский тренер решил окончательно выгнать из команды футболиста сборной Украины

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета принял окончательное решение избавить от украинца Александра Зинченко в летнее трансферное окно. Наш соотечественник больше не входит в планы испанского специалист и ему не предложат продлить контракт, который рассчитан до июня будущего года.

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Об этом информирует издание Mirror. По его данным, сам Зинченко также не против сменить команду, однако камнем преткновения для многих является зарплата украинца, который зарабатывает в "Арсенале" 200 тысяч фунтов в неделю (235 тысяч евро) и вряд ли согласиться на существенное снижение доходов.

В то же время постоянные травмы Александра и наличие сильных конкурентов сделало его лишним в составе "канониров". Из-за этого в минувшем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, но провел на поле всего 789 минут, причем только одну игру он отыграл от начала до конца.

Сообщалось, что в услугах украинца заинтересовался "Милан". Причем изначально "россо-нери" запросили у "Арсенала" трансфер защитника сборной Италии Риккардо Калафьори, но получили категорический отказ.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе Александр Зинченко отметился двумя голами за сборную Украины на канадском турнире Canadian Shield.

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