Карьера Зинченко в 'Арсенале' подошла к концу. СМИ назвали новый клуб футболиста сборной Украины

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может перейти в "Милан", так как считает, что его время в лондонском клубе подошло к концу, пишет Football-italia. Итальянский клуб видит в украинце замену Тео Эрнандесу, чей контракт с клубом истекает менее чем через год и продление договора выглядит маловероятным — стороны далеки от согласия по условиям нового соглашения.

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Эту же информацию подтверждает итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

"Милан" отказал "Атлетико" в трансфере Тео

Французский защитник уже отклонил предложение от саудовского "Аль-Хиляля" и сейчас ведёт переговоры с мадридским "Атлетико". Однако испанский клуб пока не достиг соглашения с самим игроком, а "Милан" уже отверг их предложение в размере 18 миллионов евро плюс 2–3 миллиона в виде бонусов. Ранее в январе Тео также отказался от перехода в итальянскую "Комо".

Зинченко готов перейти в "Милан"

В "Милане" считают, что Александр идеально сменит на позиции Эрнандеса. Однако клуб из Серии А сможет сделать официальное предложение "Арсеналу" только после того, как продаст Тео.

Как сообщал OBOZ.UA, еще летом прошлого года руководство "Арсенала" информировало Зинченко о том, что тот выставлен на трансфер. Украинец якобы не входил в планы тренера Микеля Артеты на будущий сезон.

В начале этого года СМИ сообщали о различных клубах, которые заинтересованы в услугах лидера сборной Украины. Так, в прессе звучали название миланского "Интера", мадридского "Атлетико" и даже "Боруссии" из Дортмунда.

Отметим, что на прошлой неделе Зинченко отметился двумя голами за сборную Украины на канадском турнире Canadian Shield.

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