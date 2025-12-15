Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев набросился с отборными оскорблениями и обвинениями в адрес иностранцев. В частности, представителя страны-агрессорки возмутило поведение легионеров в чемпионате РФ, которые, якобы без уважения относятся к россиянам.

Видео дня

Об этом Пономарев заявил в интервью порталу Legalbet. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил иностранцев во всех бедах российского футбола, а также пожаловался на то, что те "ни во что не ставят" местных специалистов.

"Надоели эти легионеры. Они внесли в наш футбол грубость и грязь. А у нас такого безобразия не было. В советское время мы уважали друг друга, а ты посмотри, что творят эти легионеры! Эти сволочи совсем все уже обнаглели. Абсолютно! Они нас ни во что не ставят, и приезжают сюда зарабатывать сумасшедшие бабки. В России, в отличие от Европы, они нагло себя ведут. Они надоели эти легионеры, хочется своих ребятишек увидеть", – сказал Пономарев.

Ранее этот россиянин в приступе шовинизма уже требовал выгнать всех иностранных футболистов из команд чемпионата страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Пономарев наехал на бывшего тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, раскритиковав его за неуважение к РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!