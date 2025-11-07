Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев потребовал выгнать из московского "Спартака" и с территории РФ главного тренера "красно-белых" Деяна Станковича. Ярый Z-патриот в патриотичном угаре обвинил знаменитого серба в неуважении к стране-агрессорке и ее народу.

Об этом Пономарев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Двукратный призер советских первенств возмутился поведением экс-игрока "Интера" и "Лацио", который экспрессивно спорит с судьями во время матчей, и обозвал его сволочью.

"Его надо отстранять. Надо, чтобы он ушел, к чертовой матери. Станкович не уважает "Спартак". Он хулиганит, не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем, как в старые времена. Станковичу плевать на мнение россиян. Видно же, как он к России относится, как относится к народу России. Очень нехорошо он себя ведет. Пошел он к черту этот Станкович", – сказал Пономарев.

До этого Станкович попал под нападки из-за того, что отказывается учить русский язык. Бывший футболист сборной РФ Федор Смолов обвинил его в неуважении к стране.

Отметим, что Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года, а сейчас находится под угрозой отставки из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-нападающий сборной России Александр Кокорин выразил уверенность в том, что представителей страны-агрессора не ждет ничего хорошего после возвращения в международные турниры.

