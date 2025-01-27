Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в патриотичном угаре возмутился иностранцам в чемпионате РФ. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также раскритиковал политику выдачи гражданства российского террористического государства иностранцам.

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Об этом Пономарев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По его словам, после введения санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Европейского футбольного союза (УЕФА) российским клубам нужно было выгнать всех легионеров.

"В целом раздача российских паспортов бразильским футболистам оказалась бессмысленной. Такие случаи снижают ценность гражданства РФ. Нужно давать гражданство тем, кто хотя бы знает русский язык. У нас страна такая. Когда ФИФА и УЕФА отстранили нас, нам нужно было объявлять форс-мажор и выгонять всех иностранцев к чертям. Вот тогда ФИФА и УЕФА очухались бы: куда девать безработных? Вот это было бы здорово. Мы утерли бы всем носы! Но не догадались. Мы всего боимся, не только на футбольном уровне", – сказал Пономарев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев допустил, что Дональд Трамп, став президентом США, может помочь вернуть российский футбол в международные турнира, и стал посмешищем в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков требовал от ФИФА наказать Украину и Израиль, так как "гибнут люди".

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