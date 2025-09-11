'Советуют, ищут для него. Это смешно': знаменитый украинский тренер высказался о ситуации с Ребровым в сборной Украины

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный выступил в поддержку наставника национальной сборной Сергея Реброва, на которого обрушился шквал критики после стартовых матчей ЧМ-2026 по футболу. По его словам, болельщики и аналитики должны оценивать ситуацию стратегически, ведь задача команды выйти на мундиаль остается выполнимой.

Видео дня

Об этом Грозный заявил в интервью порталу FootBoom. Бывший тренер киевского "Арсенала" и запорожского "Металлурга" подчеркнул, что подопечным Реброва нужно выиграть два матча в октябре у Исландии на выезде и Азербайджана дома, после чего ситуация для украинцев выровняется.

"Сергею Реброву советуют, как стрелять с флангов, ищут для него двухметровых нападающих. Это смешно. Ведь у нас собраны футболисты из сильных европейских команд и топовых украинских клубов. Они высокотехничные, с хорошей культурой работы с мячом, оценкой ситуации. Ребров видит игру по-своему, учитывая возможности наших лучших игроков. Случаются неудачи. Мы просто не получили очки. А в октябрьском цикле, выиграв два матча, будем находиться именно на том месте, которое позволит продолжить борьбу за выход на чемпионат мира", – сказал Грозный.

Отметим, что Ребров закрыл комментарии на своей странице в социальной сети Instagram после призывов к отставке. Кроме того, искусственный интеллект назвал тренера, который мог бы сменить нынешнего наставника сборной.

Напомним, в первом матче квалификации ЧМ-2026 Украина проиграла Франции, а затем не смогла обыграть Азербайджан в Баку.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети было опубликовано видео того, что фанаты сделали с футболистами сборной Украины после матча с Азербайджаном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!