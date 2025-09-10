Ребров уволен из сборной Украины: искусственный интеллект назвал нового тренера, кто бы возглавил национальную команду, если бы это произошло

После очередной неудачи сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 всерьез заговорили о возможной отставке Сергея Реброва. Давление со стороны болельщиков и экспертов нарастает, и все чаще звучат имена тех, кто мог бы сменить нынешнего наставника.

Искусственный интеллект попытался спрогнозировать, кто может стать у руля украинской футбольной сборной. Для анализа использовалась модель GPT-5 — новейшее поколение искусственного интеллекта от OpenAI. Эта версия отличается более глубоким пониманием контекста, аналитикой на основе актуальных данных и способностью создавать тексты, максимально приближенные к экспертным.

Украинские кандидаты

Александр Шовковский. Герой киевского "Динамо" и бывший вратарь национальной команды недавно возглавил киевлян и сразу же выиграл чемпионат Украины сезона 2024/25. Обладает харизмой, умеет выстраивать командную атмосферу, знаком со сборной изнутри, ведь ранее был в её штабе. Минус — небольшой тренерский опыт на взрослом уровне. Вероятность назначения оценивается как средняя.

Юрий Вернидуб. Один из самых уважаемых украинских специалистов. Добивался успехов с молдавским "Шерифом", выводил его в групповой этап Лиги чемпионов. Славится жёсткой дисциплиной и умением мотивировать игроков. Недавно покинул "Кривбасс" и сейчас свободен. Вероятность — средняя.

Виктор Скрипник. Имеет европейский опыт ("Вердер", "Рига"), а в Украине добивался успехов с "Зарёй". Практикует прагматичный, организованный футбол. Недавно подписал новый контракт с луганским клубом, поэтому вероятность его назначения низкая.

Александр Петраков. Чемпион мира с молодежной сборной Украины U-20 (2019), позже возглавлял первую команду, а затем сборную Армении. Сейчас свободен. Опытный антикризисный менеджер, однако его предыдущая работа со взрослой сборной Украины вызывала немало вопросов. Вероятность — средняя.

Руслан Ротань. Недавно стал главным тренером "Полесья" и пока не имеет серьезных успехов на клубном уровне. Хорошо знает систему сборных, пользуется авторитетом среди молодежи. Вероятность низкая.

Иностранные варианты

Среди зарубежных специалистов фигурируют громкие имена — Мирча Луческу, Стефано Пиоли, Роберто Мартинес, Пеп Гвардиола и другие. Каждый из них имеет огромный опыт и внушительный список трофеев, однако большинство связаны действующими контрактами и вряд ли согласятся на краткосрочный украинский проект. Вероятность приглашения иностранного гранда крайне низкая.

Итог

Сценарий с приглашением топ-тренера из-за рубежа выглядит малореалистичным. Наиболее реальные кандидаты находятся внутри страны. В первую очередь это Александр Шовковский — его свежие достижения и близость к украинскому футболу делают его главным претендентом. Альтернативой может стать Юрий Вернидуб, который обладает харизмой и авторитетом, способными встряхнуть команду.

Таким образом, если Ребров все же покинет свой пост, логичнее всего ожидать назначения именно украинского специалиста.

Возможные кандидаты

Имя Гражданство Последний клуб/сборная Достижения Стиль работы Статус Вероятность Александр Шовковский Украина «Динамо» Киев Чемпион Украины 2024/25 Командная атмосфера, харизма Под контрактом Средняя Юрий Вернидуб Украина «Кривбасс» Вывод «Шерифа» в ЛЧ Жёсткая дисциплина Свободен Средняя Виктор Скрипник Украина «Заря» Финалы Кубка Украины, работа в Бундеслиге Организованный футбол Под контрактом Низкая Александр Петраков Украина Сборная Армении Чемпион мира U-20 Антикризисный менеджмент Свободен Средняя Руслан Ротань Украина «Полесье» Работа в молодежных сборных Ставка на молодежь Под контрактом Низкая Мирча Луческу Румыния «Динамо» Киев Множество титулов в Европе Атакующий футбол Свободен Низкая Стефано Пиоли Италия «Милан» Чемпион Италии 2022 Гибкий, атакующий стиль Свободен Низкая Роберто Мартинес Испания Сборная Португалии Бронза ЧМ-2018 Контроль мяча, комбинации Под контрактом Низкая Пеп Гвардиола Испания «Манчестер Сити» Множество титулов, включая ЛЧ Тики-така, контроль Под контрактом Низкая

