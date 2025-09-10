'Позор украинского футбола'. Ребров решился на кардинальный шаг после провала в матче с Азербайджаном. Фотофакт

После ничьей Украины с Азербайджаном на главного тренера национальной сборной Сергея Реброва в социальных сетях обрушился шквал критики. Негативные сообщения были настолько жесткие и массовые, что наставник не выдержал и пошел на радикальный шаг, закрыв комментарии в своем Instagram.

Болельщики в соцсетях в открытую потребовали его отставки. В адрес Реброва звучали обвинения в безыдейной игре, консервативных вызовах и полном отсутствии прогресса у команды.

Один из фанатов написал: "Сергей Станиславович, сложите уже свои полномочия, из уважения к игрокам и болельщикам". Другой добавил: "Пишу после матча с Азербайджаном... Вы сборной не дали ничего. Вызываете тупо по списку, боитесь пробовать новых людей. Хватит уже мучить фанов".

В ленте появились десятки одинаковых призывов с хэштегом #RebrovOut, а пользователи не стеснялись в выражениях: "Уйди наконец-то, позориться дальше некуда", "Вали уже из сборной, имей какое-то достоинство немного", "Сережа, будь мужчиной, не позорь сборную". Некоторые писали и в более эмоциональной форме: "Оставь должность, если имеешь яйца!!!", "Проспал все что можно, а за кресло держишься".

Кульминацией стало повторяющееся сообщение "#RebrovOut — ганьба українського футболу", которое массово публиковали пользователи. В итоге тренер ограничил возможность комментировать свои посты.

Напомним, что встреча второго тура отбора на чемпионат мира по футболу-2026 Украина – Азербайджан неожиданно завершилась со счетом 1:1.

После финального свистка фанаты на трибунах в Баку устроили эмоциональный разговор с игроками национальной команды. При этом Ребров призвал болельщиков поддержать команду.

После этой игры ни один футболист сборной Украины не пришел на флеш-интервью, отказавшись давать интервью медиа-сервису MEGOGO, который является официальным транслятором поединка

Единственным из игроков, кто в итоге дал хоть какое-то интервью журналистам стал именно Матвиенко.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября: на стадионе "Лаугардалсвёллур" в Рейкьявике против сборной Исландии.

Напомним, что в первой игре подопечные Реброва уступили Франции 0:2. В турнирной таблице наша команда с одним очком делит третье место с Азербайджаном.

