'Мы вообще никакие, а Ребров...' Леоненко разнес сборную Украины за матч с Азербайджаном

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после матча с Азербайджаном в отборе к чемпионату мира-2026. Экс-нападающий отметил, что наставник "сине-желтых" должен уйти в отставку, а не нелепо оправдываться за ничью в Баку.

Такое категоричное мнение Леоненко выразил в интервью порталу sport-express.ua. По его словам, в матче с азербайджанцами подопечные Реброва показали просто отвратительную игру, не сумев создать большое количество голевых моментов, а сам наставник по непонятной причине начал сетовать на отсутствие навесов в штрафную соперника.

"Думаю, когда счет стал 1:1, Ребров уже начал готовиться к пресс-конференции. В этой игре отговорка могла быть одна, если у команды было много моментов, но не забили. Однако моментов не было! Вместо того чтобы сказать, что мы вообще были никакие, Ребров говорит о малом количестве подач в штрафную. Кто у нас головой играть умеет, Довбик? Вы видели его в этом матче? Я бы на месте Реброва уже давно убежал, будь я солидным. Однако он будет сидеть до последнего, пока не выгонят. А его не выгонят, потому что президент УАФ – его друг", – сказал Леоненко.

Отметим, что после матча с Азербайджаном Ребров потребовал от болельщиков поддержать команду, которая "еще никуда не вылетела". А полузащитник Георгий Судаков назвал ничейный результат игры в Баку случайностью.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Украины устроили демарш после матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

