Соперница Магучих головой вниз улетела в яму, промахнувшись во время борьбы с украинкой в Бриллиантовой лиге. Видео

На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне польская прыгунья в высоту Мария Жодзик получила травму после неудачного приземления во время попытки взять высоту 1,99 метра. Из-за повреждения спортсменка не смогла продолжить выступление и завершила соревнования досрочно.

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Инцидент произошел во время второй попытки польской легкоатлетки на высоте 1,99 м. Жодзик не справилась с прыжком, вылетела за пределы зоны безопасного приземления и упала мимо матов.

После падения спортсменка отказалась от заключительной попытки и снялась с турнира. В итоговом протоколе она заняла четвертое место с результатом 1,96 м.

29-летняя Жодзик родилась в белорусских Барановичах. После событий 2020 года она публично выступила против насилия со стороны силовиков, а после начала полномасштабной войны России против Украины переехала в Польшу и в 2024 году получила польское гражданство.

Наиболее значимым достижением спортсменки остается "серебро" чемпионата мира 2025 года в Токио. Тогда она преодолела планку на высоте 2,00 м и опередила Ярославу Магучих в борьбе за место на пьедестале.

Как сообщал OBOZ.UA, на лондонском этапе Бриллиантовой лиги Магучих лишь по количеству дополнительных попыток уступила своей сильнейшей сопернице Николе Олислагерс из Австралии.

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