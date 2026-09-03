Соболенко отметился хамской выходкой на пресс-конференции US Open. Видео

Первая ракетка мира Арина Соболенко резко отреагировала на вопрос журналиста во время пресс-конференции перед стартом US Open. 28-летняя белорусская теннисистка несколько раз перебила представителя медиа и в язвительной форме ответила на ее вопрос о подготовке к турниру.

Видео дня

Инцидент произошел во время общения Соболенко с журналистами в Нью-Йорке. Один из вопросов касался ее настроя после насыщенной недели перед началом соревнований, которая включала многочисленные публичные мероприятия и рекламные активности.

Репортер поинтересовался как изменилась атмосфера после старта турнира, отметив, что до этого было много различных событий и развлечений. В ответ Соболенко возмутилась формулировкой вопроса.

"Почему вы вообще это говорите? Почему вы вообще так думаете? Что это за вопрос?" – заявила теннисистка.

После этого спортсменка предположила, что журналист намекает на недостаток тренировок из-за участия в мероприятиях с партнерами и спонсорами. Представителю медиа пришлось уточнять, что речь шла не о вечеринках, а о большом количестве обязательств вне корта.

Когда интервьюер попыталась продолжить тему и спросил, стала ли Соболенко более сосредоточенной после начала турнира, теннисистка вновь ответила с сарказмом: "О да, до этого я вообще не была серьезной. Следующий вопрос".

Первый круг : В стартовом матче Арина обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:2, 6:4

: В стартовом матче Арина обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:2, 6:4 Второй круг: Соболенко за 54 минуты разгромила Полину Яценко со счетом 6:1, 6:1.

Соболенко за 54 минуты разгромила Полину Яценко со счетом 6:1, 6:1. В третьем круге US Open Арина Соболенко сыграет против Камиллы Рахимовой. Поединок запланирован на пятницу, 4 сентября 2026 года

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!