Соболенко, которая гнобила украинских теннисисток, сенсационно вылетела с Wimbledon

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) неожиданно проиграла в полуфинале Wimbledon американской теннисистке Аманде Анисимовой (№12 WTA). Встреча завершилась со счетом – 4:6, 6:4, 4:6.

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27-летняя уроженка Минска сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала лишь 3 брейк-пойнта из 14 возможных. У Анисимовой — две подачи навылет, пять двойных ошибок и три успешных брейка из восьми попыток.

Анисимова впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. После матча Аманда призналась, что едва сдерживает эмоции и не верит в происходящее.

"Это кажется нереальным. Арина — невероятно сильная соперница, и мне было очень тяжело. Я буквально умирала на корте, не знаю, как выдержала. Быть победительницей в таком матче и выйти в финал Уимблдона — это нечто невероятное", — сказала Анисимова. Она поблагодарила зрителей за поддержку и отметила особую атмосферу на трибунах.

В решающем матче турнира 23-летняя американка с русскими корнями встретится 12 июля с Игой Швёнтек (Польша, посев №8), которая обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич – 6:2, 6:0.

Действующей чемпионкой Wimbledon остаётся Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года обыграла Жасмин Паолини — 6:2, 2:6, 6:4.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Соболенко проиграла финал Открытого чемпионата Франции-2025. В решающем матче Roland Garros 27-летняя белорусская теннисистка уступила второй ракетке мира Коко Гофф — 7:6(5), 2:6, 4:6.

Напомним, что Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала мадридского турнира устроила гнусное представление.

Позже на камеру попало то, что сказала Марта про Соболенко во время их поединка.

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