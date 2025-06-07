Соболенко, которая гнобила украинских теннисисток, настигла карма в финале Roland Garros

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко проиграла финал Открытого чемпионата Франции-2025. В решающем матче Roland Garros 27-летняя белорусская теннисистка уступила второй ракетке мира Коко Гофф — 7:6(5), 2:6, 4:6.

Видео дня

Сабаленко уверенно начала встречу, повела 4:1 и выиграла первый сет на тайбрейке, несмотря на большое количество невынужденных ошибок. Однако после этого ее игра резко ухудшилась. Белоруска продолжила рисковать и часто ошибалась, в то время как Гофф стала действовать хладнокровнее и надежнее.

Во втором сете Соболенко допустила 19 ошибок и проиграла 2:6, практически не сопротивляясь. В решающей партии Арина дважды отдала свою подачу и не сумела зацепиться ни за один гейм на приеме — итогом стал проигрыш сета 4:6 и всего матча.

Таким образом, Сабаленко проиграла Гофф уже второй финал турнира Большого шлема за два года. Несмотря на статус первой ракетки мира в ее активе до сих пор нет победы на Roland Garros.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в полуфинале WTA 1000 в в Мадриде — 3:6, 5:7. Поединок длился чуть более полутора часов. Украинка сделала два брейка, но трижды проиграла свою подачу.

Напомним, что Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала мадридского турнира устроила гнусное представление.

Позже на камеру попало то, что сказала Марта про Соболенко во время их поединка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!