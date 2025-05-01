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Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,8 т.
Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео

Выступающая под нейтральным флагом белоруска Арина Соболенко (№1 WTA) проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, потребовала закрыть крышу стадиона, прервав матч. Соболенко при счете 4:5 не смогла подать первую подачу, после чего отказалась от второй и пошла жаловаться судье на дождь.

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Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео
Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео

Такая ситуация стала настоящим шоком для Костюк. Она долго апеллировала к судье, что нельзя прерывать матч посреди подачи и затем снова давать сопернику возможность дважды подать.

Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео

В итоге таймаут пошел на пользе Соболенко. Первая ракетка мира смогла собраться и дожать нашу соотечественницу. Итоговый счет – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео

Ранее теннисистки встречались дважды — в обоих случаях победу одержала Соболенко.

В 1/8 финала Костюк обыграла Анастасию Потапову из России (№39 WTA), также заявленную как нейтральную спортсменку. Для 22-летней Костюк это третий четвертьфинал на турнирах уровня WTA 1000. В предыдущие три сезона она вылетала в Мадриде во втором круге.

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