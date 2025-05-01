Первая ракетка мира из Беларуси устроила гнусное представление на корте, чтобы обыграть украинскую теннисистку. Видео

Выступающая под нейтральным флагом белоруска Арина Соболенко (№1 WTA) проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, потребовала закрыть крышу стадиона, прервав матч. Соболенко при счете 4:5 не смогла подать первую подачу, после чего отказалась от второй и пошла жаловаться судье на дождь.

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Рефери из Китая купилась на представление любимицы Лукашенко и остановила игру, дав команду техническому персоналу закрыть раздвижную конструкцию над ареной.

Такая ситуация стала настоящим шоком для Костюк. Она долго апеллировала к судье, что нельзя прерывать матч посреди подачи и затем снова давать сопернику возможность дважды подать.

В итоге таймаут пошел на пользе Соболенко. Первая ракетка мира смогла собраться и дожать нашу соотечественницу. Итоговый счет – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

Ранее теннисистки встречались дважды — в обоих случаях победу одержала Соболенко.

В 1/8 финала Костюк обыграла Анастасию Потапову из России (№39 WTA), также заявленную как нейтральную спортсменку. Для 22-летней Костюк это третий четвертьфинал на турнирах уровня WTA 1000. В предыдущие три сезона она вылетала в Мадриде во втором круге.

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