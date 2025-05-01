На камеру попало то, что украинка Костюк сказала о фанатке Лукашенко во время матча в Мадриде. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк была возмущена поведением первой ракетки мира Арины Соболенко во время полуфинального матча супертурнира Мадриде. Беларуска, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением нашей соотечественницы, принялась нарушать правила честной игры.

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В частности, во время тайбрейка во втором сете Соболенко упустила мяч на первой подаче, однако пожаловалась судье на вышке на дождь и направилась в свою зону отдыха. Арбитр после этого объявила, что над ареной закроют крышу, а беларуска выйдет на повторную подачу.

Это вызвало возмущение со стороны Костюк. Она поспорила с рефери, а затем после отказа соперницей соблюдать правила обратилась к своей команде. "Она никогда не выиграет награду за спортивное поведение, это точно", – сказал украинца, что попало на камеру.

Отметим, что отвратительно поведение Соболенко помогли ей выиграть у нашей соотечественницы в двух партиях – 7:6, 7:6. За путевку в финал ярая поклонница самопровозглашенного президента Беларуси поспотрит с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина установила очередной впечатляющий рекорд во время турнире в столичном Мадриде, где вышла в полуфинал.

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