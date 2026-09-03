"Соберите уже кабину!" Милевский наехал на футболистов "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский призвал футболистов команды проявить характер после фиаско в матче с новичком Премьер-лиги "Буковиной". По его словам, игроки "бело-синих" просто обязаны взять себя в руки и радовать болельщиков на фоне усиления атак России на столицу страны.

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Об этом Милевский заявил в интервью порталу Sport-express.ua. Экс-форвард сборной Украины добавил, что команду получила справедливую критику, а теперь должна отреагировать на нее, улучшив игру и результаты. Кроме того, он раскритиковал молодых футболистов команды.

"Прежде всего хочу обратиться к динамовцам: ребята, вы же живете в Киеве, видите тот ужас, который происходит у нас в столице – постоянные тревоги, обстрелы. Так порадуйте хотя бы киевлян своей игрой, а не безвольно сливайте "Буковине". Блин, да соберите уже кабину и стартуйте! Вы должны радовать украинских болельщиков, а не говорить, что не обращаете внимания на их слова. В этой ситуации по-настоящему жаль только Ярмоленко и Буяльского. Ветераны стараются, а молодежь, такое ощущение, даже не понимает, цвета какого клуба защищает", – смммказал Милевский.

Отметим, что Костюк, комментируя поражение от "Буковины", отметил, что соперник "ничем не удивил". В свою очередь один их лидеров команды Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками и взял вину за фиаско на себя.

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