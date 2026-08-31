"Соперник ничем не удивил": Костюк отреагировал на фиаско "Динамо" 0-3 от новичка УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк назвал нелогичным поражение команды от новичка Украинской Премьер-лиги "Буковины" в четвертом туре нового сезона чемпионата. Наставник "бело-синих" отметил, что соперники ничем не удивили, а его подопечные допустили много ошибок.

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Об этом Костюк заявил на послематчевой пресс-конференции в Каменец-Подольском, информирует официальный сайт "Динамо". Специалист подчеркнул, что его команда вновь столкнулась с низкой эффективностью в атаке, ведь создала немало моментов и могла не проиграть.

"Соперник ничем не удивил – мы допустили досадные ошибки. В первом тайме создавали моменты, имели преимущество. "Буковина" в течение этого отрезка больше ничего не создала, но мы не смогли забить гол и сравнять счет. Команда доминировала, но снова досадная ошибка… Не удалось реализовать свои моменты. Быстрые переходы соперников, на которых мы делали акцент, сделали свое дело", – прокомментировал фиаско киевлян Костюк.

Отметим, что накануне действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл житомирскому "Полесью".

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал тренера, который возглавит "Динамо" после отставки Игоря Костюка.

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