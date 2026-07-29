"Снесло все 5 этажей, людей выбросило на крыши": украинская чемпионка мира рассказала о жизни в Харькове, дистанции с россиянками и "золоте" в 14 лет

Уже 31 июля Украина начнет борьбу за медали чемпионата Европы по художественному плаванию, где "сине-желтые" всегда входят в число фаворитов. Одна из лидеров нашей сборной Дарья Мошинская, которая является самой молодой украинской чемпионкой мира по водным видам спорта, вспомнила, как выигрывала "золото" Европы и мира в 14 лет, в каких условиях приходится жить и тренироваться в Харькове и как отреагировала на рекомендации МОК вернуть россиян на международные соревнования.

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В беседе с OBOZ.UA 18-летняя Дарья рассказала, как она и ее партнерши по команде ведут себя, если приходится сталкиваться на соревнованиях с синхронистками из страны-террористки, как меняется художественное плавание в мире и в каком направлении должна двигаться Украина.

– Ваша карьера во взрослой сборной началась очень рано – в 14 лет. И сразу же ошеломляющий успех – по две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште-2022 и чемпионате Европы в Риме. Когда пришло осознание того, каких результатов вы достигли всего в 14 лет?

– Честно говоря, сразу после соревнований полного осознания не было. Я была настолько увлечена тренировками, стартами и подготовкой к следующим турнирам, что просто не успевала осмыслить всё, что произошло. Только со временем, когда начала анализировать свой путь, поняла, насколько особенным был тот момент. В 14 лет стать чемпионкой мира и Европы в составе взрослой сборной – это большая честь и ответственность. Сейчас я очень ценю тот опыт.

– Что больше всего запомнилось из того золотого чемпионата мира? Насколько сильным был страх перед выступлением, ведь вы вошли в состав команды, которая годом ранее завоевала исторические медали на Олимпиаде?

– Больше всего запомнились эмоции после выступления, когда мы поняли, что стали чемпионками мира, ведь это вообще был мой самый первый международный старт. Это был невероятный момент, который трудно передать словами. Перед стартом, конечно, волнение было очень сильным. Я понимала, что выступаю рядом со спортсменками, часть из которых уже стала призерами Олимпийских игр, и хотелось оправдать доверие нашего главного тренера Светланы Борисовны, наставников и команды. Уже когда выходишь на старт, все волнения отходят на второй план, и ты просто делаешь свою работу.

– На чемпионат Европы 2022 года ехали уже более уверенно?

– Да, после чемпионата мира уверенности стало больше. Тем более что после чемпионата мира у нас с Анастасией Шмониной ещё было юношеское первенство Европы, где мы также победили. Появилось больше уверенности в себе, в том, что и мы можем бороться за самые высокие места. Но в то же время каждый старт начинается с нуля, поэтому нужно каждый раз доказывать свой уровень. Мы не расслаблялись, а ещё больше работали, чтобы подтвердить свой статус.

– Как вообще синхронное плавание появилось в вашей жизни? И благодаря чему, на ваш взгляд, вам удалось так рано попасть в национальную сборную?

– В синхронное плавание меня привели ещё маленькой – в возрасте 5 лет. Со временем это стало не просто увлечением, а делом всей жизни. Думаю, что попала в национальную сборную так рано, конечно, благодаря Светлане Борисовне, потому что она в меня поверила и дала такую возможность. А еще помогли ежедневный труд, дисциплина, желание постоянно развиваться и поддержка тренеров. Я всегда старалась выкладываться на полную на каждой тренировке.

В целом каждым своим успехом я обязана нашему главному тренеру Светлане Саидовой. Именно благодаря её самоотверженному труду, профессионализму и безграничной любви к художественному плаванию Украина уже много лет остаётся в числе сильнейших на международной арене.

Она вкладывает в команду всю себя. От постановки программы до мельчайших деталей дизайна костюмов – все проходит через ее внимание и заботу. Иногда мы искренне удивляемся, откуда у нее столько сил постоянно бороться и никогда не сдаваться.

– Чем сегодняшняя команда отличается от той, что была четыре года назад, во время вашего дебюта?

– Команда очень изменилась. Кардинально изменился состав, появилось много молодых спортсменок, но в то же время возросла и наша ответственность. Если раньше я была одной из самых молодых, то сейчас уже имею определенный опыт и могу поддержать тех, кто только приходит в сборную.

– Насколько за последние четыре года изменилось художественное плавание? И в чем сборной Украины нужно прибавлять, чтобы вернуть себе лидирующие позиции?

– Художественное плавание очень быстро развивается. Изменились правила, система судейства, программы стали еще сложнее в техническом плане. Сейчас недостаточно просто красиво исполнить композицию – нужно совместить высокую сложность с чистым исполнением и артистизмом.

Думаю, Украине нужно и дальше работать над технической сложностью программ, стабильностью исполнения и набираться международного опыта. У нас очень сильная школа, талантливые спортсмены и тренеры, поэтому я уверена, что мы еще не раз будем бороться за высшие награды.

– Сейчас вся страна переживает очень сложный, даже страшный период. Как полномасштабное вторжение отразилось на вас и вашей семье?

– Полномасштабная война сильно изменила нашу жизнь. Как и для многих украинских семей, это постоянное беспокойство за близких, неопределенность и жизнь под звуки сирен. Мы научились ценить простые вещи: возможность быть вместе, услышать родных и прожить спокойный день.

В то же время война сделала меня сильнее. Я поняла, насколько важно не сдаваться, продолжать работать над собой и представлять Украину на международных соревнованиях. Каждое наше выступление сейчас имеет особый смысл – это возможность еще раз напомнить миру о нашей стране.

– Я знаю, что вы из Харькова и живете там. Если можно, расскажите, как вы адаптировали свою повседневную жизнь и тренировки к постоянным обстрелам города?

– В Харькове мы уже привыкли жить в новой реальности, хотя, конечно, к такому невозможно привыкнуть. Всегда следим за сообщениями о воздушных тревогах.

Был случай, когда в дом напротив того, в котором живет моя бабушка, попал снаряд. Тогда снесло все 5 этажей. Людей, которые жили на верхних этажах, вообще выбросило на крыши других домов и на гаражи. У бабушки выбило все окна в квартире и разрушился балкон. Мы с папой приехали к ней в тот же день – это была очень печальная и страшная картина.

Еще могу сказать, что очень часто, когда едешь утром на тренировку, можно заметить где-то дым от ракетного обстрела. И когда ты это видишь, трудно потом тренироваться. Я живу в многоэтажном доме на верхнем этаже, и мы видим, когда запускают ракеты из России.

– К сожалению, спортсменок из стран-агрессоров уже массово допускают к международным соревнованиям. Не исключение и ваш вид спорта. Те же самые россиянки будут и на этом чемпионате Европы. Как вы себя ведете, если приходится сталкиваться с ними?

– Да, российские спортсменки также будут представлены на этом чемпионате Европы, но в качестве нейтральных. И это большая заслуга нашего президента Федерации Игоря Лысова. Он постоянно отстаивает интересы украинского спорта на международном уровне, ведет непростую работу с международными федерациями, чтобы позиция Украины была услышана.

Именно благодаря таким системным усилиям удается как можно дольше не допустить возвращения российских спортсменов под своим флагом и со своим гимном.

Конечно, для нас это очень сложная ситуация, ведь мы понимаем, что в это время их страна продолжает войну против Украины, разрушает наши города и уносит жизни наших людей. Если мы сталкиваемся на соревнованиях, то держим дистанцию и не вступаем в личное общение. Мы приезжаем представлять Украину, поэтому должны оставаться собранными, достойными и сосредоточенными на своем выступлении.

– Есть ли какой-то алгоритм действий, если придется оказаться с ними на церемонии награждения?

– Что касается награждения, мы заранее обсуждаем возможные ситуации с тренерским штабом и представителями федерации. Наши действия должны оставаться в рамках правил соревнований, но в то же время мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Для нас принципиально важно сохранять свою позицию и не демонстрировать дружеского отношения к представителям страны-агрессора.

– Осталась ли ещё какая-то поддержка со стороны других стран? Они общаются с россиянами?

– Да, поддержка со стороны спортсменов и представителей других стран сохраняется. Некоторые подходят к нам, спрашивают, как у нас дела, выражают слова поддержки Украине. Для нас это действительно важно, особенно когда мы находимся вдали от дома.

Но в то же время мы видим, что со временем отношение части людей становится менее принципиальным. Некоторые спортсмены общаются с россиянами так, будто ничего не произошло. Нам больно это наблюдать, ведь для них соревнования заканчиваются, и они возвращаются к мирной жизни, а мы возвращаемся в страну, где продолжаются воздушные тревоги, обстрелы и каждый день гибнут люди.

Поэтому больше всего мы ценим не просто слова, а последовательную позицию и реальные действия в поддержку Украины.

– Недавно МОК выпустил рекомендации допускать РФ к соревнованиям, несмотря на то, что они продолжают разрушать наши города, в том числе и спортивные арены, и убивать наших людей, среди которых уже немало спортсменов. Насколько приемлемо в данный момент такое решение? И вообще, какие были мнения, когда об этом стало известно?

– Лично для меня такое решение неприемлемо. Очень сложно понять логику, когда спортсменов из страны, которая продолжает полномасштабную войну, допускают к международным соревнованиям, пусть даже под нейтральным статусом. В это время украинские спортсмены вынуждены тренироваться во время воздушных тревог, терять спортивные базы, уезжать из своих городов и стран, а некоторые из наших спортсменов уже погибли, защищая Украину или став жертвами российских атак.

На этом фоне разговоры о том, что спорт якобы должен быть вне политики, звучат несправедливо. Когда я узнала об этих рекомендациях, первыми эмоциями были разочарование, возмущение и чувство несправедливости. Создается впечатление, что мир постепенно привыкает к войне и пытается вернуть российских спортсменов в международный спорт, хотя причина их отстранения никуда не исчезла.

Я считаю, что возвращение представителей России на международные соревнования не может происходить до тех пор, пока их страна продолжает агрессию против Украины.

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