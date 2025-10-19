Ярмоленко не будет играть за 'Динамо' в Лиге конференций с 'Самсунспором'. Названа причина отсутствия капитана в составе

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пропустит ближайший матч Лиги конференций против "Самсунспора", пишет пресс-служба киевлян. Опытный хавбек простудился и не сможет помочь команде в предстоящей встрече в еврокубке, которая состоится 23 октября в Турции.

Кроме него, вне игры остаются Николай Шапаренко, Александр Тимчик и Владислав Дубинчак, которые продолжают восстановление после травм икроножной мышцы. Также по индивидуальной программе работает Кристиан Биловар, испытывающий проблемы с приводящей мышцей.

Близок к возвращению в общую группу Анхель Торрес: испанец проходит завершающий этап реабилитации и уже вскоре сможет сыграть за "Динамо".

5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Ранее в сети появилась информация, что Шовковский повздорил на одной из тренировок после поражения от кипрского "Пафоса" в Лиге чемпионов с Ярмоленко. Александр Владимирович якобы выгнал ветерана команды с занятия, поскольку заподозрил того в недостаточной самоотдаче.

12 октября бывший журналист Игорь Бурбаса сообщил, что стороны поговорили и вернулись к работе.

