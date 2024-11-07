'Сложный вопрос для меня сейчас': Магучих высказалась о свадьбе с 20-летним женихом

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих подтвердила, что не может определиться с датой свадьбы со своим избранником Назаром Степановым. По словам 23-летней спортсменки из Днепра, ей хочется провести это событие в кругу родных и близких, однако из-за войны России против Украины собрать родственников невозможно.

Видео дня

Об этом Магучих заявила в рамках проекта Sport Media Club Dnipro, информируют "Украинские новости". Мировая рекордсменка в прыжках в высоту призналась, что раньше надеялась на окончание войны до конца нынешнего года, однако этого не произойдет, и она будет все еще находиться в статусе невесты.

"Когда свадьба это другой вопрос и он очень сложный для меня сейчас. Потому что раньше я была убеждена, что в этом году война закончится и мы сможем пригласить родственников, друзей, которые сейчас все разбросаны по миру из-за войны", – сказала Магучих.

Ранее Ярослава ответила болельщикам из-за хейта в адрес ее жениха. Со своим возлюбленным Магучих произвела фурор во время церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

OBOZ.UA показывал, как выглядит 20-летний жених Ярославы Магучих Назар Степанов. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов. Кроме того, спортсменка рассказала, как бойфренд сделал ей предложение.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих появилась в наряде с особенной надписью на шее на церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!