'Слишком долго': Уайлдер рассказал, почему отказался от боя с Усиком

Американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что не проведет ближайший бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО) из-за затягивания в переговорах. Бронзовый бомбардировщик, как называют боксера из США, вместо украинца решил 4 апреля подраться с британским ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

В интервью Daily Mail Boxing Уайлдер рассказал, что вынужден был согласиться на бой с Чисорой после того, как разговоры о поединке против Усика не были финализированы. При этом американец не считает бой с британцем промежуточным, а серьезно к нему относится.

"Когда ты ведешь переговоры, иногда все затягивается дольше, чем ожидаешь. Происходило много всего, я не хочу никому приписывать какие-то слова, но процесс затягивался слишком долго. Нам нужно было выйти и устроить бой. Я бы не назвал это разминочным боем – Дерек не из тех, кого легко сломить, он идит драться. Я к этому морально, физически и эмоционально готов", – сказал Уайлдер.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Он также с троллингом обратился к украинцу.

Отметим, что Усик на выходных побывал в Нью-Йорке, где стал свидетелем боя между американцем Джареллом Миллером и нигерийца Кингсли Ибе, во время которого у боксера из США от ударов оторвался парик. В кулуарах шоу украинец также сказал, когда планирует вернуться на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александру Усику отказались давать награду за лучший нокаут 2025 года.

