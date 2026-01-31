Усику отказались давать награду за лучший нокаут 2025 года. Видео

Американскому боксеру Браяну Норману (28-1, 22 КО) присудили награду "Нокаут года" по версии The Ring за его бой против японца Джина Сасаки. Нокаут украинского непобедимого супертяжеловеса Александра Усика (24-0, 15 КО) в бою с Даниелем Дюбуа не получил награды, хотя тоже входил в число претендентов.

Норман (28-1, 22 КО) нокаутировал Сасаки в пятом раунде в Токио 19 июня, дважды отправив его в нокдаун в первом раунде и завершив поединок мощным левым хуком. Сасаку пришлось уносить со ринга на носилках, но он полностью восстановился и вернётся в ринг 19 февраля в Токио.

Бой Нормана получил признание за впечатляющее мастерство и контроль над поединком, несмотря на то что позже он проиграл титул WBO в полусреднем весе Дэвину Хейни в ноябре.

В числе других номинантов на "Нокаут года" были: Фабио Вордли, победивший Джастиса Хуни, Олександр Усик против Даниеля Дюбуа, Джесси Родригес над Фернандо Мартинесом и Френк Мартин над Рансесом Бартелеми. Церемония вручения наград The Ring Awards прошла 30 января в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января Усик получил престижное индивидуальное признание по итогам сезона. Всемирный боксерский союз WBC признал нокаут украинца в бою против Даниэля Дюбуа лучшим в 2025 году.

