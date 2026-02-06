'Компонент малой ПВО должен работать значительно сильнее': Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах. Видео

В Воздушных силах ВСУ обязательно произойдут кадровые изменения, причем на местах в подразделениях, "в части областей" страны. Дело в том, что противовоздушная оборона в том, что касается защиты от российских беспилотников"должна работать значительно сильнее".

Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский. Именно с указанной "компоненты малой ПВО" начал он традиционное обращение к стране с итогами дня 6 февраля.

Работа ПВО

Последний раз глава государства говорил о кадровых изменениях в руководстве Воздушных сил ВСУ в январе текущего года. Однако сейчас украинский президент акцентировал, что "кадровые решения" будут именно на местах.

"Компонент малой ПВО – именно противодействия ударным дронам – должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть. На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений надо еще поработать, и значительно поработать", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам сейчас "министр обороны Украины занимается этой тематикой", также командующий Воздушных сил "получил дополнительные поручения".

"Есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать. Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться всюду, где результатов пока меньше", – объяснил президент.

Удары захватчиков по энергетике

Владимир Зеленский отметил, что "такой же подход – в энергетике", потому что "нет недель или месяцев на ремонты и поставки оборудования". Правда, именно в этой сфере, как определяет глава государства,"многие вещи уже активно ускоряются".

"Часто так бывает, что первоочередные отчеты о ремонтах на несколько недель оказываются неточными и можно ускорить работу. На каждом селекторе именно это – значительная часть обсуждений. Сроки, ускорение, поиск и поставка дополнительного оборудования", – рассказал президент.

Он отдельно поблагодарил всех ремонтных бригад и "каждого работника тех коммунальных служб, которые реально помогают", подразделениям ГСЧС Украины и энергокомпаниям, у которых "много действительно героической работы".

Проблемы столицы

Как отметил президент, ситуация в Киеве с энергетикой и, в частности, отоплением, и "до сих пор остается сложной".

"Все в Украине готовы помогать и реально все помогают Киеву. Это много общин, очень много, государственные компании, – и все направляют сейчас свой ресурс. Ситуация в столице до сих пор очень сложная. Более тысячи сто домов без отопления. Людям из таких домов должно быть предоставлено больше помощи", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также обратил внимание на недопустимость лишних проявлений бюрократии в помощи киевлянам. Наоборот, по убеждению украинского президента, "важно максимально цифровизировать все, что касается проблем, имеющихся потребностей людей, и того, чем и как помогают людям". Таким образом будет сэкономлено время и на предоставление людям помощи, "и еще и на проверку отчетов".

Переговорные треки

"Еще несколько вещей. На завтра назначил совещание с нашей переговорной делегацией. Ребята возвращаются в Украину сегодня, поздно вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону. Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонних", – отметил украинский президент.

Владимир Зеленский добавил, что завтра также "будем говорить с европейскими партнерами" по поводу переговоров в Абу-Даби.

"И также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия – председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, и также переговоров", – рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что "все силы нашего государства, все сейчас должны быть направлены на одно – поддержку Украины, поддержку украинцев, поддержку нашей защиты, нашей стойкости, нашей независимости".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля в Абу-Даби начался и завершился второй этап трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Стороны продолжали работу в тех же форматах, что и накануне. Более подробно об этом смотрите здесь.

