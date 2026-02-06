На церемонии открытия Олимпийских игр-206 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоялся парад атлетов, который всегда является одной из самых популярных частей шоу. Украина, которая привезла в Италию 20 по численности делегацию – 46 спортсменов, выходила уже в конце, но привлекала внимание яркостью своей формы.

На "Сан-Сиро" украинский флаг несла дебютантка Олимпиад, представительница шорт-трека Елизавета Сидорко.

"Папа еще раньше спрашивал, буду ли я нести флаг. Я говорила, что вряд ли, потому что есть биатлонисты, скелетонисты, лыжники, о которых украинцы хотя бы что-то слышали. Я уверена, что он гордится мной и тем, что я участвую в Олимпийских играх, а сейчас еще и тем, что я буду нести украинский флаг в руках", – рассказывала НОК Сидьорко, отец которой служит в рядах ВСУ.

А в Кортина-д'Ампеццо сине-желтый флаг гордо развевался в реках первому скелетонисту Украины Владиславу Гераскевичу, для которого это третья Олимпиада, и после четвертого места на чемпионате мира-2025, киевлянин готов бороться за самые высокие позиции.

"Это неописуемая гордость. И с детства я даже не мог себе представить, что я когда-то буду на Олимпийских играх, когда смотрел их по телевизору, было трудно представить, что я буду здесь. А представить то, что я буду знаменосцем на взрослой Олимпиаде... Мечта, которая состоится вживую уже через несколько часов", – был в восторге Гераскевич в комментарии "Суспільному".

Правда, накануне Олимпиады Международный олимпийский комитет (МОК) еще раз продемонстрировал лояльность к агрессору, когда выдвинул требование к лидеру нашей сборной по скелетону Владиславу Гераскевичу не устраивать акции протеста против войны в Украине и россиян во время ОИ-2026. А если он не послушается, против 27-летнего киевлянина могут применить дисциплинарные санкции.

Напомним, что на Играх-2022 в Пекине Владислав призвал не допустить вторжения России в Украину. Тот поступок нашего спортсмена вызвал настоящую истерику в Госдуме.

Отметим, что в этом году церемония открытия будет проходить не только в Милане и Кортине, но и в кластерах Ливиньо и Предаццо, где спортсмены пройдут с табличками названий стран. Украину там будут представлять участница пяти Олимпиад, сноубордистка Аннамари Данча и рекордсмен страны, прыгун на лыжах с трамплина Евгений Марусяк.

