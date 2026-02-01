Знаменитому американскому супертяжу, угрожавшему Усику, во время боя удар сорвал парик. Видео

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 КО, в свое время угрожавший преподать урок украинцу Александру Усику, с большим трудом выиграл бой в Нью-Йорке, несмотря на серьезные проблемы по ходу поединка. Одним из самых обсуждаемых эпизодов вечера стал момент, когда мощные удары соперника из Нигерии Кингсли Ибэ (16-3-1, 14 КО) буквально срывали с головы фаворита парик.

Поединок в лимите супертяжелого веса прошел на арене Madison Square Garden и завершился победой Миллера раздельным решением судей. По итогам десяти раундов один из судей отдал победу Ибэ со счетом 96:94; двое других выставили 97:93 в пользу Миллера.

Бой начался с осторожного фехтования джебами, однако левша Ибэ выглядел увереннее и навязывал темп, а во втором раунде даже потряс американца, поставив фаворита в крайне неудобное положение.

Лишь с третьей трехминутки Миллеру удалось частично выровнять ход встречи. Он сделал ставку на силовой бокс, клинчи и работу на ближней дистанции, постепенно нагружая соперника ударами по корпусу. Оба бойца заметно устали, поединок получился конкурентным и вязким, а зрелищность уступала напряжению борьбы.

Отдельное внимание болельщиков привлек необычный эпизод: сильные попадания Ибэ поднимали парик на голове Миллера, и в одном из моментов он едва не слетел полностью. После финального гонга американец, празднуя победу, уже сам сорвал искусственные волосы, кинув их зрителям.

Джаррелл Миллер родился в Бруклине и давно является заметной фигурой в американском супертяжелом дивизионе. За карьеру он не только выступал в профессиональном боксе, но и в кикбоксинге, завоевывал региональные титулы в Северной Америке и несколько раз становился обязательным претендентом на пояс регулярного чемпиона мира WBA.

Пик его рейтингов пришелся на 2018 год, когда Миллер входил в число сильнейших супертяжеловесов планеты и был одним из лидеров среди боксеров США.

