'Да, я бы хотел': Усик сказал, когда вернется на ринг, и назвал сенсационного соперника

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) выразил готовность вновь подраться с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник при этом добавил, что вскоре намерен вернуться на ринг после победы в минувшем июле над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью порталу Seconds Out. 39-летний уроженец временно оккупированного Крыма подчеркнул, что его команда усердно работает над организацией следующего боя, который может состояться уже весной.

"Может быть в марте я вернусь на ринг. Соперник? Я не знаю, Мы работает над подготовкой. Да, я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри, нет проблем. Саудовская Аравия, США, место вообще не имеет значения", – сказал Усик.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Планировалось, что Александр выйдет в ринг против американского нокаутера Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Однако тот спутал карты украинцу и в апреле сразится с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александру Усику отказались давать награду за лучший нокаут 2025 года.

