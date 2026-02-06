Коллаборационизм имеет последствия: в Украине в 2025 году приняли более тысячи приговоров предателям Родины

Офис Генерального прокурора Украины продолжает привлекать к ответственности граждан, которые сознательно работали на российское правительство. Только за прошедшую неделю сообщено о 14 новых подозрениях в коллаборационизме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В то же время в прошлом году за госизмену было вынесено более тысяч лет.

Деятельность ОГПУ за 2025 год

Как сообщается, Генпрокуратура задокументировала следующие коллаборационистские проявления:

работа в оккупационных "администрациях" Луганской области, выполнение организационных и хозяйственных функций оккупационной власти;

Служба в подразделениях российской полиции и Министерстве внутренних дел РФ, в частности на руководящих должностях, охрана общественного порядка в пользу государства-агрессора;

Работа в незаконных судах Крыма и Севастополя, фактическая реализация судебной власти в соответствии с российским законодательством;

Деятельность в незаконных таможенных органах оккупационной администрации и оформление грузов по российскому законодательству;

Участие в так называемых "участковых избирательных комиссиях" на ВОТ Запорожской области, которые обеспечивали проведение псевдовыборов;

Бизнес-сотрудничество с оккупационными структурами и получение многомиллионных прибылей;

Содействие реализации решений оккупационной власти через передачу материальных ресурсов и организационную поддержку.

Генпрокуратура добавляет, что это не единичные случаи, а системная работа. В то же время в прошлом году украинские правоохранительные органы зафиксировали 1714 уголовных правонарушений, связанных с коллаборационизмом. По результатам расследований:

719 лицам сообщено о подозрениях;

523 обвинительных акта были переданы в суд;

Суды осудили 1115 человек за коллаборационистскую деятельность.

При этом, как говорят в ОГПУ, акцент сделан на самых опасных формах коллаборации, в частности тех, которые реально вредили государству.

