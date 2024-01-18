Следить будут звезды футбола: в УАФ раскрыли новые детали конгресса, где должны выбрать преемника Павелко

По решению исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) внеочередной XXVI конгресс УАФ пройдет 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев, начало – в 12:00). На нем должен быть избран новый президент организации.

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Как известно, исполком УАФ поручил администрации и президиуму ассоциации осуществить все предусмотренные уставом мероприятия по подготовке и проведению внеочередного конгресса. Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, пишет официальный сайт ассоциации.

"Сейчас в подготовке к конгрессу мы выходим на финишную прямую. Все соответствующие службы и подразделения УАФ качественно выполняют свои обязанности, потому все идет по утвержденному графику. Ранее мы сообщали, что получили подтверждение участия в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Приедут в Дом футбола в роли гостей обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный", – рассказал функционер.

Он добавил, что на конгрессе также будут присутствовать бывшие руководители федерации – экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, почетный член УЕФА Григорий Суркис и легендарный игрок и экс-тренер национальной сборной Украины Анатолий Коньков.

"Также приняли наши приглашения председатель Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич и уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко", – проинформировал Костюченко.

Напомним, единственным кандидатом на должность нового президента УАФ является легендарный футболист "Динамо" и "Милана", обладатель "Золотого мяча" и экс-тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Шевченко отказался от предложения возглавить сборную Азербайджана, заявив, что больше не намерен работать тренером.

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