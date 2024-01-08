Шевченко завершил тренерскую карьеру – СМИ

Легендарный нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко не планирует больше возвращаться к тренерской работе. Бывший наставник сборной Украины и итальянского "Дженоа" получил предложение возглавить национальную команду Азербайджана, но ответил категорическим отказом.

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Об этом информирует портал Sportinfo.az. Федерация футбола Азербайджана (ФФА) начала поиск нового наставника сборной после отставки итальянского специалиста Джанни Де Бьязи и обратилась к Шевченко. Однако легендарный форвард даже не встал вступать в переговоры.

Он заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе, а возглавит Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). Внеочередные выборы нового главы организации состоятся 25 января.

После отказа Шевченко руководство ФФА обратилось к другой украинской легенде – лучшему бомбардиру в истории киевского "Динамо" и четвертьфиналисту чемпионата мира на посту тренера сборной нашей страны Олегу Блохину. Однако от него азербайджанцы получили аналогичный отказ.

Отметим, что Шевченко после увольнения из "Дженоа" два года находится без работы. Он является единственным кандидатом на пост президента УАФ. До итальянского клуба экс-нападающий пять лет возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

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