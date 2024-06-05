'Скрытый фаворит': в России вынесли вердикт сборной Украины на Евро-2024

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что сборная Украины может преподнести сюрприз на чемпионате Европы-2024. По словам функционера, "сине-желтые" являются скрытыми фаворитами турнира, который пройдет в Германии.

Об этом Колосков заявил в комментарии порталу Sport24. Россиянин отметил, что в составе украинской команды есть много ведущих игроков из европейских клубов топ-лиг. При этом главными претендентами на итоговую победу на турнире он назвал команды Франции и Испании.

"Понятно, что есть ведущая пятерка. У меня душа почему-то лежит к Испании. Буду болеть за них. По мне, фаворит, пусть и не явный, – Франция. У них сильная команда, которая хорошо укомплектована, с великолепными мастерами. Скрытый фаворит, думаю, Украина. У них много футболистов играет в ведущих зарубежных клубах, причем на ведущих позициях. У меня есть ощущение, если будет должная подготовка, то украинцы могут преподнести сюрпризы", – сказал Колосков.

Напомним, украинская сборная на групповой стадии Евро-2024 сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией. Наша команда 3 июня в первом контрольном матче накануне первенства сыграла вничью с Германией.

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