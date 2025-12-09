УкраїнськаУКР
Скандал дня. Футболист сборной Украины сыграет с россиянином в одной команде в Лиге чемпионов

Максим Иншаков
Французский футбольный клуб ПСЖ опубликовал заявку на выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Атлетика". В состав вернулся украинский центральный защитник Илья Забарный, пропустивший предыдущий матч с "Ренном" из-за болезни. На воротах будет стоять голкипер сборной России Матвей Сафонов.

В то же время Люка Шевалье и Усман Дембеле оказались вне заявки: голкипер продолжает испытывать дискомфорт в щиколотке, а форвард заболел. Игра пройдет завтра, 10 декабря, на стадионе "Сан Мамес" в 22:00.

Эта ситуация привлекла особое внимание СМИ. Ранее после победы "ПСЖ" над "Ренном" (5:0) жена Забарного, Ангелина, разместила в Telegram сообщение с резкой критикой в адрес россиян, что усилило слухи и спекуляции вокруг причины пропуска украинцем предыдущей игры.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике в ответ на вопросы журналистов о связи болезни Забарного с дебютом Сафонова резко заявил: "Он болел. Просто болел. Два последних дня он был болен".

Во Франции считают, что если бы футболисты сыграли вместе, это вызвало бы скандал на родине Забарного, учитывая продолжающиеся атаки России на Украину. "Пропаганда России обязательно использовала бы это", — заявил журналист RMC Sport.

Сам Забарный ранее отмечал: "Война продолжается, и я не поддерживаю отношения с россиянами. С товарищем по команде я взаимодействую на профессиональном уровне только на тренировках и выполняю обязанности перед клубом. Пока идет война, я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола в мире".

При этом не так давно появилось видео из самолета ПСЖ, где Забарный идет по салону самолета, приветствуя партнеров по команде, обмениваясь рукопожатием и с Сафоновым.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

