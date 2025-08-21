Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова. Испанский специалист сделал вид, что никаких проблем в клубе с этим нет, несмотря на то, что террористическое государство продолжает наносить удары по городам нашей страны.

Об этом Энрике заявил на пресс-конференции перед первым домашним матчем сезона с "Анже" в чемпионате Франции, информирует портал RMC Sport. Наставник ПСЖ также невольно повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о невозможности политизации спорта.

"Спорт, и футбол в частности, – это лучший способ объединить людей и создать единство, а не разобщение. В этом смысле спорт и люди выходят за рамки политических вопросов или экономических интересов политиков", – ответил Энрике на вопрос журналистов.

Отметим, что Забарный требовал от ПСЖ продать Сафонов во время переговоров о своем трансфере из английского "Борнмута". При это продажа или аренда россиянина в другую команду все еще представляется возможным вариантом.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный дебютировал в составе ПСЖ в выездном матче чемпионата Франции с "Нантом". Игра украинского футболиста произвела сильное впечатление на местные СМИ.

