СМИ раскрыли причину исключения Забарного из состава ПСЖ и какие у него отношения с вратарем сборной России

Футболист сборной Украины Илья Забарный пропустил матч "Пари Сен-Жермен" в чемпионате Франции, в котором в воротах его команды сыграл россиянин Матвей Сафонов. Наш соотечественник не вышел на поле по причине болезни, а с представителем РФ у него "профессиональное уважение".

Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe со ссылкой на источники в парижском клубе. Отмечается, что информация о якобы бойкоте Забарного поединка против "Ренна" из-за выхода в основе Сафонова не соответствует действительности, хотя в Украине многие встретили отсутствие соотечественника с облегчением.

При этом журналисты подтвердили, что во время переговоров о трансфере Ильи из английского "Борнмута" действительно обсуждался статус Сафонова в команде. Забарный старается максимально отстраниться от россиянина и всячески демонстрирует свое неприятие страны-агрессора.

Отметим, что ПСЖ разбил "Ренн" со счетом 5:0. Украинец в нынешнем сезоне провел в составе своей команды 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

До этого в России набросились с унижениями на вратаря ПСЖ Люку Шавалье, который выигрывает конкуренцию у Сафонова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Илья Забарный столкнулся с серьезными трудностями в ПСЖ после нескольких неудачных матчей.

