'Мои обязательства'. Забарный признался, что вынужден делать в ПСЖ с российским голкипером. Видео

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ситуацию с присутствием россиянина в составе своего нового клуба ПСЖ. Украинский футболист подчеркнул, что вынужден ограничиваться лишь профессиональным взаимодействием и при этом полностью поддерживает международную изоляцию российского спорта.

Илья отметил, что благодарен ПСЖ за шанс играть в одном из сильнейших клубов планеты и представлять Украину на топ-уровне. По его словам, в условиях продолжающейся войны он принципиально не поддерживает никаких контактов с россиянами.

При этом защитник подчеркнул, что в отношении одноклубника из России он будет ограничиваться исключительно рабочими обязанностями на тренировках, выполняя требования клуба.

"Что касается моего одноклубника, я обязан взаимодействовать с ним только в рамках тренировок и выполнять свои обязательства перед клубом", — заявил Забарный в эфире Yotube-канала "Футбол 360".

Также наш соотечественник добавил, что полностью поддерживает полную изоляцию российского футбола на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прощания итальянского голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы с партнёрами по парижскому клубу камеры зафиксировали показательный момент с участием Забарного и Сафонова.

12 августа лидер обороны сборной Украины Илья Забарный подписал контракт с французским клубом сроком на пять лет – до июля 2023 года, и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

