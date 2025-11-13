На камеру попало истинное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ, спровоцировав скандал. Видео

Безобидное видео из самолета ПСЖ вызвало настоящий скандал в украинском футбольном сообществе. На опубликованных клубом кадрах защитник парижан Илья Забарный идет по салону, приветствуя партнеров по команде. Зрители заметили руку с двумя кольцами, предположив, что это российский вратарь Матвей Сафонов, и именно с ним Забарный обменялся рукопожатием.

Видео дня

Видео мгновенно вызвало резонанс в соцсетях. Украинские болельщики и ультрас "Динамо" обрушились на футболиста с критикой. В Instagram появилась сторис с требованием объяснений: "Поясни сам, або з тебе спитаємо ми".

Под постами фанаты спорили, допустимо ли для украинского игрока проявлять дружелюбие к россиянину, особенно на фоне войны. Еще больше споров добавило фото, где Забарный и Сафонов идут вместе к самолёту с чемоданами.

Тем временем во Франции инцидент восприняли спокойно. Журналист L’Équipe Жозе Барросо заявил: "В Париже на сцену рукопожатия Сафонова и Забарного никто не обращает особого внимания – здесь это не вызывает никакого ажиотажа. Все говорят лишь, что они пообщались, когда украинец только подписал контракт с ПСЖ".

Ни Забарный, ни Сафонов ситуацию пока не комментировали. При этом ранее Забарный подчеркивал, что вынужден ограничиваться лишь профессиональным взаимодействием и при этом полностью поддерживает международную изоляцию российского спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прощания итальянского голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы с партнёрами по парижскому клубу камеры зафиксировали показательный момент с участием Забарного и Сафонова.

12 августа лидер обороны сборной Украины Илья Забарный подписал контракт с французским клубом сроком на пять лет (до июля 2023 года) и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

