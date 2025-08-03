'Ситуация унизительная'. ПСЖ 'выбрасывает' российского голкипера 'как ненужную вещь'

Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" готов избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова, не сумевшего закрепиться в составе. По информации инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, французский клуб предложил турецкому "Галатасараю" подписать 26-летнего игрока, ставшего, по сути, разменной монетой.

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Стамбульский клуб отреагировал сдержанно: Сафонов будет рассматриваться только в случае провала переговоров по более статусным кандидатам, включая Эдерсона из "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Сафонов провел 17 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в десяти из них — в Лиге 1. Он пропустил 13 мячей и лишь в семи встречах отстоял "на ноль".

Несмотря на это, судя по всему, в парижских планах его больше нет. Ранее СМИ сообщали, что украинский защитник Илья Забарный, которого сватают в ПСЖ, выразил нежелание играть с россиянином в одной команде.

Болельщики с сарказмом отреагировали на ситуацию.

"Просто сама ситуация унизительная, когда тебя, образно говоря, как ненужную вещь через год выбрасывают. Сам-то Сафонов явно не хочет покидать клуб, но против шейха не попрешь", — написал один из пользователей.

"Пошел по рукам?", "Сбитый летчик!", "Разменная монета" — говорится в комментариях на фанатском форуме.

"Следующая остановка — РПЛ", — подытожил другой.

Пока неизвестно, где продолжится карьера самого титулованного российского вратаря последних лет, но в ПСЖ он, похоже, окончательно стал ненужным.

Напомним, что французы продолжают тяжелые переговоры с английским "Борнмутом" по трансферу Забарного. Представители английской команды не желают идти на компромиссы.

Уже известно, что Илья согласовал условия личного контракта с ПСЖ сроком на пять лет.

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