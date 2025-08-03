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"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
3,1 т.
'Ситуация унизительная'. ПСЖ 'выбрасывает' российского голкипера 'как ненужную вещь'

Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" готов избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова, не сумевшего закрепиться в составе. По информации инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, французский клуб предложил турецкому "Галатасараю" подписать 26-летнего игрока, ставшего, по сути, разменной монетой.

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"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

Стамбульский клуб отреагировал сдержанно: Сафонов будет рассматриваться только в случае провала переговоров по более статусным кандидатам, включая Эдерсона из "Манчестер Сити".

"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

В прошлом сезоне Сафонов провел 17 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в десяти из них — в Лиге 1. Он пропустил 13 мячей и лишь в семи встречах отстоял "на ноль".

"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

Несмотря на это, судя по всему, в парижских планах его больше нет. Ранее СМИ сообщали, что украинский защитник Илья Забарный, которого сватают в ПСЖ, выразил нежелание играть с россиянином в одной команде.

"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

Болельщики с сарказмом отреагировали на ситуацию.

"Просто сама ситуация унизительная, когда тебя, образно говоря, как ненужную вещь через год выбрасывают. Сам-то Сафонов явно не хочет покидать клуб, но против шейха не попрешь", — написал один из пользователей.

"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

"Пошел по рукам?", "Сбитый летчик!", "Разменная монета" — говорится в комментариях на фанатском форуме.

"Следующая остановка — РПЛ", — подытожил другой.

"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"
"Ситуация унизительная". ПСЖ "выбрасывает" российского голкипера "как ненужную вещь"

Пока неизвестно, где продолжится карьера самого титулованного российского вратаря последних лет, но в ПСЖ он, похоже, окончательно стал ненужным.

Напомним, что французы продолжают тяжелые переговоры с английским "Борнмутом" по трансферу Забарного. Представители английской команды не желают идти на компромиссы.

Уже известно, что Илья согласовал условия личного контракта с ПСЖ сроком на пять лет. 

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