С трансфером лидера сборной Украины в ПСЖ за 70 млн евро возникли новые проблемы – СМИ

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" по-прежнему не может согласовать трансфер лидера сборной Украины Ильи Забарного. Французы продолжают тяжелые переговоры с английским "Борнмутом", который не желает идти на компромиссы в переговорах.

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По данным журналиста Бена Джейкобса, ПСЖ вернулся к активным попыткам завершить переход нашего соотечественника. При этом трансфер будет закрыт только в том случае, если французы согласятся выплатить 70 миллионов евро в качестве компенсации, чего руководство парижан пока не готово сделать, пишет инсайдер на своей странице в социальной сети Х.

Клубы снова пришли к тупику в своих переговорах. При этом давно известно, что Забарный согласовал условия личного контракта с парижанами сроком на пять лет. Предметный интерес к украинцу проявляет лондонский "Тоттенхэм", который готов удовлетворить финансовые аппетиты "Борнмута", но Илья уже дал согласие на переход в ПСЖ.

Ранее стало известно о том, что англичане направили официальный запрос в офис киевского "Динамо" с предложением снизить процент, который украинский клуб должен получить от трансфера Забарного.

Как сообщал OBOZ.UA, ПСЖ ради трансфера Ильи Забарного готов отдать в другую команду вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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